Ünlü düdüklü tencere markasıydı! İflas bayrağını çekti

Bir süredir Çin'de yaptığı üretimler nedeniyle eleştirilerin Odak noktasında yer alan ABD merkezli Instant Brands, iflas ettiğini duyurdu. Türkiye'de de önemli düdüklü tencere markaları arasında yer alan firmanın iflas haberi de piyasaya düştü. 1800 çalışanlı firma işçileri bir bir çıkarıyor. İşte tüm detaylar…

İFLAS BAYRAKLARINI ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan kriz firmaları da derinden sarsıyor. Üretimde maliyeti düşürme çalışmalarına rağmen iflas etmekten kaçamayan firma Houston'daki federal iflas mahkemesine başvuruda bulundu. İflasın gerekçesi olarak ABD'de yürütülen sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarını işaret eden firma iflas kararı ile birlikte 1800'den fazla sendikalı çalışan da kara kara düşünmeye başladı. Çalışanların işsiz kalma tehlikesi ortaya çıkarken detaylarda gelmeye devam ediyor.

Kovid-19 sürecinde satışlardaki kötü gidişatın günümüze kadar sürmesi şirketleri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şirket yetkilileri 500 milyon doların üzerinde varlığı olduğunu belirtirken bu sermayeye rağmen 132,5 milyon dolar kredi çeken firmanın kredilerini geri ödeyememesinin büyük sorunlara neden olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYORDU

Dünyaca ünlü markanın üretmiş olduğu tencere, airfryer ve düdüklü tencere modelleri bulunurken Türkiye'deki birçok kişi de ilgi gösteriyordu. 2010 yılından itibaren internetten satışları başlayan ve rekor kıran firma Türkiye pazarında ciddi bir yer tutuyordu.

Kaynak: KARAR



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