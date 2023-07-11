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Ekonomi Ünlü borsacıdan dev enerji yatırımı
Ekonomi

Ünlü borsacıdan dev enerji yatırımı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 09:17:00 - 2023-07-11 09:25:41
Ünlü borsacıdan dev enerji yatırımı

Yatırımcı Warren Buffett, 3,3 milyar dolar karşılığında Dominion Energy'nin LNG terminalindeki yüzde 50 hissesini satın aldı.

Yatırımcı Warren Buffett, 3,3 milyar dolar karşılığında Dominion Energy'nin LNG terminalindeki yüzde 50 hissesini satın aldı.
Forbes'e göre yaklaşık 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden biri olan ve Omaha Kahini' olarak bilinen Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway, Dominion Energy'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalindeki yüzde 50 hissesini satın almak için 3,3 milyar dolar ödeyerek fosil yakıtlara daha fazla para yatırdı.

Halihazırda Maryland'deki Cove Point tesisinin yüzde 25'ine sahip olan ve operasyonlarını yöneten Berkshire Hathaway, satın alma işlemini nakit ve hisse senedi kombinasyonuyla finanse edecek.

Geri kalan hisse ise Brookfield Infrastructure Partners'a ait. Berkshire tesisteki ilk hissesini 2020 yılında almıştı.

Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olan Buffett son dönemde enerji sektörüne büyük ilgi göstermiş ve geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde petrol devleri Occidental Petroleum ve Chevron'dan milyarlarca dolarlık hisse satın almıştı.
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