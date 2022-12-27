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Aktüel Ünlü bebek İngiliz basınında: Doktorlar anne karnında öldüğünü söylediler, canlı olarak dünyaya geldi!
Aktüel

Ünlü bebek İngiliz basınında: Doktorlar anne karnında öldüğünü söylediler, canlı olarak dünyaya geldi!

Dünya basını konuşuyor: 20 haftalıkken anne karnında öldüğü açıklanan küçük bebek canlı olarak dünyaya geldi. Hastane aileden 'yaratılan sıkıntı ve endişe' için özür dilerken kadının ilginç doğum hikayesi hem sosyal medya hem de İngiliz basınında dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:36:00 - 2022-12-27 20:50:38
Ünlü bebek İngiliz basınında: Doktorlar anne karnında öldüğünü söylediler, canlı olarak dünyaya geldi!

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Hannah Cole isimli kadın yaşadığı ilginç olay ile ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

DOKTORLAR BEBEĞİN ANNE KARNINDA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Hannah, hamileliğinin 20. haftasında Bradford Kraliyet Hastanesine (BRI) kabul edildi. Doktorlar yaptıkları kontrollerde kalp atışını duyamayınca anneye kötü haberi verdiler ve bebeğin anne karnında öldüğünü açıkladılar. Genç kadının ölü bebeğin alınması için acilen doğuma girmesi gerekiyordu.

İÇİNDEKİ HİSSE GÜVENDİ BİR TARAMA DAHA İSTEDİ

Bebeğini kucağına almayı hayal ederken acı haberi alan anne adayı adeta yıkıldı ancak içindeki bir his ona bebeğinin hala yaşıyor olabileceğini söylüyordu.

Annelik içgüdüsüne güvenen Hannah doktorlardan son bir kez tarama yapmalarını istedi. Sonuç doktorları bile şaşırttı, bebeğin kalbi tekrardan atmaya başlamıştı.

24 HAFTALIKKEN 780 GRAM OLARAK DOĞDU

Hannah bundan kısa bir süre sonra 30 Ekim'de bebeğini dünyaya getirdi. Oakley Cole-Fowler adı verilen Bebek 24 hafta ve üç günlükken 780 gram olarak doğdu.

Hemen yoğun bakıma alınan 'küçük savaşçı' henüz 8 günlükken aldığı 'Nekrotizan enterokolit' teşhisi nedeni ile ameliyata alındı.

Neonatal nekrotizan enterokolit (NEK) genelde prematüre bebekleri etkileyen bağırsakların bazı kısımlarında doku hasarı ile karakterize, ciddi bir gastrointestinal sistem hastalığıdır.

Bahar aylarında bir kaç operasyon daha geçirecek olan Oakley, asıl doğması beklenen tarih olan 9 Şubat 2023'e kadar hastanede kalacak.

"O BENİM hediyem"

Tıpkı hamileliğinin son dönemi gibi bebeğinin sağlığının da inişli çıkışlı olduğunu anlatan anne, "O benim.. Doğumu stresli oldu ancak şimdi rahatladım. Onu bir kaç ay içinde eve götürebileceğimizi umuyorum" dedi.

Doktorlar anne karnında öldüğünü söylediler, canlı olarak dünyaya geldi

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Hannah, hamileliği sırasında yaşadığı stres nedeni ile hastaneden şikayetçi oldu.

Bradford Eğitim Hastanesi Hannah'nın yaşadığı sıkıntılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti ve genç anneden şöyle özür diledi:

"Oakley'in doğumundan dolayı ailesine tebriklerimizi gönderiyoruz ve küçük bebeğe iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bayan Cole'un aldığı tedavi ve bakımla ilgili olarak yaşadığı sıkıntı ve endişeden dolayı içtenlikle özürlerimizi sunuyoruz."

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK YAĞDI

Hannah'ın hikayesinin duyulması sonrası sosyal medyada birçok insan Oakley için iyi dileklerini bildirdi. (hürriyet)

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