Ünlü AVM satıldı! İşte yeni sahipleri

Bir süredir satışı gündemde olan ünlü otel ve AVM'nin yeni sahibi belli oldu.

Bir süredir satışı gündemde olan İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel'in 1 milyar TL’ye satıldığı öğrenildi.

Borcu ödeyince icradan kurtulmuştu

Geçtiğimiz Ocak ayında vefat eden emlak kralı Kasım Pırlant’a ait Ege Park Balçova AVM ile Egepark Mavişehir AVM vasiyet üzerine damadı Savaş Er’e devredilmişti. Borçlar sebebiyle icralık olan AVM’ler Savaş Er’in ABD’den gönderdiği paralarla satıştan kurtulmuştu.

Tınaztepe Sağlık grubu aldı, otel sağlık turizmi üzerine çalışacak

Egedesonsöz'ün haberine göre Egepark Mavişehir AVM, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırılmasının ardından Ege Park Balçova’nın satıldığı ortaya çıktı. İzmirli ünlü iş insanı Mehmet Bektur'un başında bulunduğu Tınaztepe Sağlık Grubu'nun Balçova'da faaliyet gösteren ve bünyesinde 5 yıldızlı Encore Otel've Ege Park Balçova Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gökdeleni 1 milyar TL’ye satın aldığı öğrenildi.

Tınaztepe Sağlık Grubu’nun ise içinde otelin de aldığı sağlık turizmi konseptli bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi.

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Türkiye'de açılan ilk Ramada Encore oteliydi

Otelcilik sektörüne 2006 yılında Ankara’daki Mega Residence Hotel ile adım atan Ever Turizm, Ramada Encore markasıyla turizm sektöründe büyüme kararı almıştı.

Ever Turizm, Wyndham Hotel Group ile ilk olarak 2012 yılında İzmir’de Ege Park Balçova’nın içindeki 22 katlı binayı otele dönüştürerek Ramada Encore by Wyndham Izmir olarak hizmete açmıştı.

Turizm Ajansı