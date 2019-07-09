Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK Parti'den yeni partiye geçecek vekil sayısı...

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni parti iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partiye bazı milletvekillerinin geçeceğine ilişkin paylaşımda bulunan Mehmet Kulat, "Kimse hayal kurmasın. Erken seçim kararı alınmadıkça değil 2 parti; 40 yeni parti kurulsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu AK Parti'den bir elin parmakları kadar vekil yeni partilere gitmez. CHP'den İYİ Parti'ye transfer benzeri hayaller ise; sadece HAYAL!" dedi.

"Yeni parti hazırlığında olanlarla o kadar görüşen var ki"

Kulat, erken seçim şayet olursa bu durumun değişeceğini belirterek, "Mevcut vekil tablosunun yeni partilere bu şartlarda erken seçim kararı alınmadıkça davranışsal durumunu özetlemek içindir. Erken seçim gündeme gelirse, elbette her şey değişir. Yeni partilerle kapalı kapılar ardında o kadar görüşsen var ki" ifadelerini kullandı.