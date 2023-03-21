Ünlü anketçi, o partinin oy oranını açıkladı! Duyan, “Hadi canım sen de” dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylık için başvurusunu yaptı.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulunmasıyla birlikte 'oy oranı' hesaplamaları yeniden başladı. Gençlerin ilgisini çektiği iddia edilen İnce'ye yönelik cilalama kampanyaları da devam ediyor.

CNN TÜRK'te yayımlanan Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, İnce'nin son oy oranıyla ilgili "yok artık" dedirten açıklamalarda bulundu.

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Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 8-9

Bayrakcı, şöyle konuştu:

"İnce'nin partisi yüzde 1 civarı çıkarken, depremden sonraki süreçte birdenbire 8-9'u buldu. Demek ki birdenbire 30-40 milletvekili çıkartma şansı doğdu. Böyle bir oy oranı büyük sürpriz benim içinde. Ben şaşırdım.

Adaylığı seçimi her şekilde ikinci tura bırakır. Ama seçimin ikinci tura kalma olmasılığı daha önce de var. Ancak bu ihtimal şimdi daha da güçlendi.

Bu tabloda şahsi oyu gözlemlediğim kadarıyla şimdilik yüzde 8-11 arası."