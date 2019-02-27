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Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, bir değil iki parti kurulacağını ve birinin lideri Ali Babacan diğerinin lideri ise Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

Siyasi kulisleri çalkalayan yeni parti kurulacak iddialarına bir yenisi daha eklendi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada 2 yeni parti kurulacağını iddia ederek, liderleri ve seçim söylemleri hakkında da bilgiler verdi.

"Tek parti değil, iki parti"

Kulat; “Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti var. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar.” dedi.

"Kadro daha çok değişir"

"Her iki yeni partinin çekirdek kadrosunu da önemli ölçüde biliyorum" diyen ünlü anketçi Kulat, “Elbette bu kadrolar resmiyet kazanmış değil ve daha çok değişir. Ancak özellikle bu iki oluşumdan birine önemli bir iş adamları yapısı, diğerine önemli bir strateji kuruluşu destek veriyor.” iddiasında bulundu.

"Sadece AK Parti'den doğmuyor"

Kulat şunları yazdı:

"Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AK Parti’den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetcilerle de konuşuyorlar. Türkiye Genelinde mevcut partilerde yer bulamamış yada oyundan düşmüş siyasetçiler yanında STK temsilcileri ve iş adamları ile görüşülüyor.

"Eski sistemi vaat ediyorlar"

Bu iki yeni parti güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geliyor. Neyse şunun şurasında 1 Nisan’a ne kaldı? Baktılar olmuyor 1 Nisan şakasıydı derler."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
  1. yeni parti
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu

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