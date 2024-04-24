Ünlü anket şirketi AK Parti seçmeninin tepki olarak en çok hangi partiye oy verdiğini kamuoyu ile paylaştı

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, köşesinde Areda Survey'in 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı bir araştırmaya yer verdi. Özellikle emanet oylarla ilgili çarpıcı sonuçların yer aldığı araştırmada AK Parti seçmeninin davranışı da dkkat çekici.

Hiç şüphesiz 31 Mart seçimlerine katılım oranının düşüklüğü diğer yakın zamanlı diğer seçimlerde fazla rastlanan bir duurm değildi. 31 Marta'ta 206 bin 806 sandıkta yaklaşık 61 buçuk milyon seçmenin 47 buçuk milyona yakını oy kullanmış ve bu oyların 45 milyondan biraz fazlası geçerli sayılmıştı. Katılım oranı ise yüzde 78'lerde kalmıştı.

Areda Survey'in yaptığı araştırma bu düşük katılımlı seçimin şifrelerini veriyor. Emanet oyların kimlere verildiğini ortaya çıkaran araştırmada çarpıcı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Buna göre CHP’ye oy veren seçmenin yüzde 30,8’i, İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 35,7’si, Yeniden Refah’a oy verenlerin yüzde 41,4’ü kullandığı oyun emanet oy olduğunu belirtiyor. Aynı araştırmada AK parti'ye emanet oy verenlerim oranı ise yüzde 11,9'da kalıyor. Sandığa gitmediğini söyleyen AK Partililerin oranı ise yüzde 24,6.

Öneriler

Araştırmayı köşesine taşıyan Zafer Şahin, seçim sonuçlarından memnun olmayan ve eski seçim performanslarının gerisinde kalan AK Parti'ye 3 şey öneriyor. Bu öneriler şöyle:

1- Öncelikle ekonomiyi düzeltecek.

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2- Yeniden Refah ve CHP’ye giden emanet oyları yeniden kendisinde toplayacak.

3- Tabanını sandığa gitmeye ikna edecek, küskünlükleri bitirecek.