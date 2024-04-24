  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Almanya'ya Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili adeta bomba attı: Adam döner kesiyor

Türkiye'ye ait askeri gemi, ülkenin başkentine ulaştı

AK Partili isimler makam araçlarını bıraktı! Oraya bakın nasıl gittiler

ABD'de petrol, enerji ve doğal gaz! Gözler ekonomide: DEV satın atın almalar...

Hasan Efendi Hazretleri'ni (k.s.) on binler uğurladı! Devlet erkanından taziye mesajları

"DEM Partili belediyelere kayyım atanacak mı?" Bakan Yerlikaya cevapladı!

Siyonist sevgisi gözlerini kör etmiş! 'Protestocu öğrencilere karşı askerler kullanılsın'

Ankara'da kazanan yok! İlk finalist Tüpraş Stadı'nda belli olacak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

ABD, Rusya ve Fransa tarafından yıllarca dolandırıldılar! Türkiye'den bir anda İHA alıp ülkelerini kurtardılar
Gündem Ünlü anket şirketi AK Parti seçmeninin tepki olarak en çok hangi partiye oy verdiğini kamuoyu ile paylaştı
Gündem

Ünlü anket şirketi AK Parti seçmeninin tepki olarak en çok hangi partiye oy verdiğini kamuoyu ile paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 08:17:00 -
Ünlü anket şirketi AK Parti seçmeninin tepki olarak en çok hangi partiye oy verdiğini kamuoyu ile paylaştı

Areda Survey'in 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı araştırma emanet oyların dağılımı ve AK Parti seçmeninin davranışını bir kez daha ortaya koydu.

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, köşesinde Areda Survey'in 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı bir araştırmaya yer verdi. Özellikle emanet oylarla ilgili çarpıcı sonuçların yer aldığı araştırmada AK Parti seçmeninin davranışı da dkkat çekici.

Hiç şüphesiz 31 Mart seçimlerine katılım oranının düşüklüğü diğer yakın zamanlı diğer seçimlerde fazla rastlanan bir duurm değildi. 31 Marta'ta 206 bin 806 sandıkta yaklaşık 61 buçuk milyon seçmenin 47 buçuk milyona yakını oy kullanmış ve bu oyların 45 milyondan biraz fazlası geçerli sayılmıştı. Katılım oranı ise yüzde 78'lerde kalmıştı.

Areda Survey'in yaptığı araştırma bu düşük katılımlı seçimin şifrelerini veriyor. Emanet oyların kimlere verildiğini ortaya çıkaran araştırmada çarpıcı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Buna göre CHP’ye oy veren seçmenin yüzde 30,8’i, İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 35,7’si, Yeniden Refah’a oy verenlerin yüzde 41,4’ü kullandığı oyun emanet oy olduğunu belirtiyor. Aynı araştırmada AK parti'ye emanet oy verenlerim oranı ise yüzde 11,9'da kalıyor. Sandığa gitmediğini söyleyen AK Partililerin oranı ise yüzde 24,6.

 Öneriler

Araştırmayı köşesine taşıyan Zafer Şahin, seçim sonuçlarından memnun olmayan ve eski seçim performanslarının gerisinde kalan AK Parti'ye 3 şey öneriyor. Bu öneriler şöyle:

1- Öncelikle ekonomiyi düzeltecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2- Yeniden Refah ve CHP’ye giden emanet oyları yeniden kendisinde toplayacak.

3- Tabanını sandığa gitmeye ikna edecek, küskünlükleri bitirecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23