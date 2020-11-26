Ünlü analist açıkladı: Apple tasarım değişikliğine gidecek!

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modellerinin yer aldığı yeni Mac serisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yeni Mac modelleri, özellikleriyle birlikte tasarımıyla da dikkat çekmişti. ARM tabanlı, Apple Silicon M1 işlemcili yeni Mac'lerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Apple ve iPhone 12 ile ilgili analizleriyle tanınan dünyaca ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Mac tasarımlarını tamamen yenileceğini öne sürdü. Kuo, yenilenen Mac'lerin 2021 yılının ikinci çeyreğinde ortaya çıkacağını söyledi.

Ancak Kuo, yeni Mac'lerin hangi modellerden oluşacağına dair herhangi bir tahmininin olmadığını belirtti.