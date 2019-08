Üniversiteyi kazanan öğrenciler için eğlence

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi Muhtarlığı ile İmamlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, mahallelerinden üniversiteyi kazanan öğrenciler için birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenledi.

İmamlı Mahallesi okul bahçesinde düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Silifke eski belediye başkanı ve İSTSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Avcı ve vatandaşlar katıldı.

Silifke’deki çeşitli esnaflardan destek amaçlı aldıkları pırlanta yüzük, çeyrek altın, kolye ve çeşitli hediyeleri çekilişle dağıtan İmamlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, elde ettikleri geliri de üniversiteyi kazanan 7 öğrenciye dağıttı.

Silifke Belediyesi Halkoyunları grubunun gösteri sunduğu ve yerel sanatçı Remzi Kır’ın sahne aldığı gecede mahalle sakinleri ve üniversiteyi kazanan gençler gönüllerince eğlenirken, bugüne kadar İmamlı Mahallesine emeği geçenlere plaket ve Türk bayrağı verildi.

Gecede konuşan Dernek Başkanı Çağatay Meydan, "Bu tür organizasyonlar geçmişte birçok güzelliği beraber yaşayan köy halkının, şehir hayatının zorluklarından ve yaşam şartlarından dolayı kayıp olan ilişkilerini yeniden güzel ve sağlam bir temel üzerine oturtmak için çok yararlı olacaktır. Kurulduğumuz günden bu yana, köy halkı arasındaki muhabbeti arttırmak, güzel anlarını paylaşmak, moral ve desteğe ihtiyaç görüldüğü durumlarda köylümüze destek vermeyi amaçlamaktayız. Derneğimiz, tüm Silifke’ye birlik ve beraberliğin her zaman en güzel örneğini veren, bizim de daima gurur duyduğumuz imamlı köyü halkının birbirlerine olan sahiplenme duygusunu daha da geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple bu güne kadar değişik muhtarlarımız, azalarımız ve dernek başkanlarımız köyümüze değerli hizmetler vermişlerdir. Biz dernek yönetimi olarak her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her yıl geleneksel hale getireceğimiz aktiviteler ve organizasyonlara, az olduğunu düşündüğümüz katılımın artması bizleri sevindirecek ve amacımız olan dayanışma duygusunu arttırarak geniş ölçüde yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle siz hemşerilerimizin derneğimize daha fazla destek vermesini bekliyoruz. Derneğimiz toplumsal sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesi adına ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için canla başla çalışmaktadır” dedi.

Mahallelerinde bir çok hizmeti yaptıklarını belirten Mahalle Muhtarı Bayram Ali Oğuz ise “Mahallemizde birlik ve beraberliği sağlamak, üniversiteyi kazanan öğrencilerimize destek olabilmek için böyle bir gece tertip ettik. Gecemize katılarak öğrencilerimize destek sağladığınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkanvekili Sadık Altunok ise geceye katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "İmamlı Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğimiz Yönetimi ile mahalle muhtarımız beni makamımda ziyaretime geldi. Burada Üniversite öğrencilerine destek sağlamak amacıyla ilgili program düzenleyeceklerini söylediler. Bu programa mutlaka katılmam gerektiğini söyledim. Ben 15-20 yıldır yaz aylarında bu köyde oturuyorum ve benim çocuklarım da bu okulun bahçesinde yetişti. İnşallah bizimde Silifke Belediyesi olarak öğrencilerimize bir katkımız olacak. Öğrencilerimize bundan sonraki üniversite hayatında başarılar diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.