Üniversiteyi bitirdi çobanlığı tercih etti
Antalya’nın Alanya ilçesinde turizm sektöründe çalışırken şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için memleketi Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki köyüne dönen 2022 üniversite mezunu Cemil Çetin (24), hayvancılıkla geçimini sağlıyor.
İngilizce ve Rusça bilen Çetin, turizm sektöründe çalışarak rehberlik ve fotoğrafçılık yapmaya başladı. Zamanla şehrin stresinden ve yoğunluğundan sıkılarak köyüne yerleşmeye karar verdi. Burada akrabalarına ait 70 koyunun yanı sıra aracını satarak satın aldığı 50 keçiye bakan Çetin, hayvan sayısını artırıp çiftlik kurmayı hedefliyor. Çetin, “Kentten köye gelmek tercih meselesi; yabancı dil bilmek, üniversite mezunu olmak fark etmiyor. Bu tercihimden dolayı hiçbir pişmanlık duymuyorum. Sevdiğim işi yapmaktan gurur duyuyorum” dedi.