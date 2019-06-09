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Üniversitenin elektriği güneşten

Malatya’da İnönü Üniversitesine bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi (İÜ), elektrik ihtiyacının dörtte birini yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor.

09 Haziran 2019 Pazar 19:06
Üniversitenin elektriği güneşten

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya İnönü Üniversitesi’nde 120 dönümlük arazi üzerinde 2015 yılında kurulumu tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 'Güneş' dalında ödül alan güneş enerjisi santrali İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin elektrik tüketiminin dörtte birini karşılıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, güneş enerji santralinin 1 Şubat 2015 yılında hizmete girdiğini belirterek, “Elektrik üretmeye başlayan güneş enerji santralimiz 120 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. Arazinin 90 dönümünde panel ve diğer güneş enerji santrallerinin gerekli yapıları kurulu. Dere yatakları ile su drenaj hattı korunan tarım arazisi olmayan 30 dönümüne de güneş enerji santrali kuruldu. 2 bin 200 metrelik enerji nakil hattı ile 34 bin 500 voltluk enerjiyi Turgut Özal Tıp Merkezimize gönderiyoruz” dedi.

Kızılay, “Üniversitemizin en büyük elektrik tüketimini hastanemizde yapıyoruz. Hastanemizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacını yüzde 22-23 olarak bu güneş enerji santralinden karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2015 yılından bugüne 51 ayda ürettiğimiz enerji ile hastanemize, üniversitemize 13 milyon 300 bin liralık katkı sağlandı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:06
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