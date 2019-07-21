Üniversitelilerin ürettiği robot kolun ismi olay oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Onur Örnek gözetiminde uzaktan kontrol edilebilir milli bir robot kol geliştirdi.

3 bin 800 TL’ye geliştirilen robot kol, yine öğrenciler tarafından geliştirilen yerli bir yazılım ile cep telefonu ve tabletlerden uzaktan kontrol edilebiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen robotlarla kıtalar arası ameliyatların yapılabildiği günümüzde Müjgan ile ülkemizin robot sanayisinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Yıllık bitirme ödevi olarak yapıldı

Projenin başındaki Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Onur Örnek, öncelikle geliştirdikleri robot ile öğrencilere böyle bir projeyi hayata geçirebilecek potansiyelleri bulunduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek, “Mekatronik bölümü öğrencilerimizin yıllık bitirme ödevi kapsamında yaptığımız bir proje bu. Öğrencilerin küçük projeleri olmasının yanı sıra bu şekilde büyük grup projeleri de bulunmakta. Biz hem sanayide kullanılması bakımından hem öğrencilerin kendisini geliştirmesi ve böyle bir projeyi kendilerinin de yapabildiğini görmeleri açısından bu şekilden bir robot projesine başladık” dedi.

"Tablet yardımıyla bluetooth kontrollü 6 eksenli bir robot kol projesi"

Örnek, robotun uzaktan kontrol edilebildiğini ifade ederek, “Projemiz uzaktan kontrollü. Tablet yardımıyla bluetooth kontrollü 6 eksenli bir robot kol projesi. Sanayide geniş kullanımlı olduğu için öğrencilerimizle bunu yaparak kendilerinin de bunu yapabildiğini görmelerini amaçladık. Öğrencilerimiz robotun dizaynına sıfırdan başladı. Üç boyutlu çizimlerini kendileri yaptı. Daha sonra yaptıkları çizimlerin 3D printırla baskılarını aldı. İnternetten gerekli motorların siparişlerini vererek montajlarını kendileri yaptı. Daha sonra tablet kısmını farklı bir öğrenci kısmına hallettirdik. Bu tablet kısmında da öğrencilerimiz kendi tablet programlarını yazarak uzaktan kontrolle robotu kontrol ettiler. Aynı şekilde robotun kendi içindeki makine aksamının motorların kontrolünü de yine yazılım grubunun içindeki alt bir gruba yaptırdık. Bu şekilde öğrencilerimiz sıfırdan hem baskısını, hem yazılımını, hem üretimini, hem montajını kendileri yaptıkları bir proje oldu” dedi.

10-15 bin TL'ye mal olabilirdi... 3 bin 800 TL'ye kapattılar

Örnek, yerli ve milli robotun 3 bin 800 TL'ye mal edildiğini belirterek, “Projemizi yaklaşık bir dönemin içinde yaptık. Yaklaşık dört ay civarında sürdü öğrencilerimiz için. Yaklaşık 3 bin 800 civarında bir maliyetimiz oldu. Benzerleri sanayide 10-15 bin liraya mal olacak şeyi kendileri 3 bin 800 civarında mal etmiş oldular. Hem kendilerine bu bir üretim deneyimi oldu hem de bu geliştirilebilir teknolojinin ilk adımını atmış olduk.” dedi.

Kullandıkları yazılım da yerli üretim

Projede görev alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Sefa Sezgin, robotun yazılımının da kendilerine ait olduğunu söyleyerek, “Şu an günümüzde bütün sektörlerde hep motor yani robotlar sayesinde işlemler yapılmakta. Biz de öğretim yılı boyunca öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda hocalarımızın verdiği eğitim doğrultusunda bir robot kol projesi yapmayı düşündük. Bu aşamada bütün tasarım olsun, yazılım olsun ve bütün motor seçimleri olsun hepsi bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. İlk aşamada çizimler tamamlandı, ardından yapılan çizimler doğrultusunda hesaplamalar yapıldı. Motorların seçimleri gerçekleştirildi, daha sonra montaj aşamasında işlemler sağlandı ve son olarak yazılım konusu işlendi. Yerli bir üründür, tamamen arkadaşlarımın sayesinde yapılan yani hepimizin bir emeği geçiyor bu noktada. Tamamen yerli sanayide de kullanım sağlayabileceğimiz, ilerleyen aşamalarda tekrardan motorları güçlendirerek sanayide kullanılabilir duruma getirebiliriz” dedi.

İsminin hikayesi

Proje ortaklarından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Ahmet Murat Sarı ise, robotun isim hikayesini şöyle anlattı:

“İsim konusunda niye ‘Müjgan’ verdiğimize gelirsek, çok çok isteyip de elde edemediğimiz bir şey olsun istedik. Bu konuyu tartışırken arkalardan ‘ah Müjgan ah’ sesi gelince adı Müjgan olarak kaldı. İlk projemiz olduğu için de Müjgan 01 adını koyduk. Sadri Alışık'ın bir filminde geçiyor bu replik, ondan dolayı Müjgan ismini verdik. Bence güzel oldu, hoş karşılandı.”