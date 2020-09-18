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Aktüel Üniversiteliler, "Üretimde En Çekici İşveren" Siemens dedi
Aktüel

Üniversiteliler, "Üretimde En Çekici İşveren" Siemens dedi

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur: - "Türkiye’deki gençlerin iş hayatına bakışını yansıtan, beklentilerini ve tercihlerini ortaya koyan, yıllardır başarıyla yürütülerek insan kaynakları politikalarına yön veren Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nda, üretim sektöründe birinci olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" - "Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Siemens’te kariyer yapmak istemeleri, Siemens’in yeni neslin beklentilerine cevap verecek uygulamalarının ne denli isabetli olduğunu ortaya koyuyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:14:04 -
Üniversiteliler, "Üretimde En Çekici İşveren" Siemens dedi

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, "Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Siemens’te kariyer yapmak istemeleri, Siemens’in yeni neslin beklentilerine cevap verecek uygulamalarının ne denli isabetli olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, işveren markası alanında uluslararası ölçekte çalışmalar yapan bağımsız araştırma kuruluşu Universum, Türkiye’de 8’inci kez düzenlediği Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Kasım 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen 55 üniversitesinden 54 bin 597 üniversite öğrencisi ve 17 bin 25 genç profesyonelin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmada, gençlerin Türkiye’deki işverenlerden beklentileri, en çok hangi sektörde ve hangi şirkette çalışmak istediklerini ortaya koyan birçok sonuç çıktı.

Türkiye’de Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, üretim sektöründe Siemens’i birinci olarak seçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, gençlerin Siemens markasına yönelik en çekici işveren algısını ortaya koymasından dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

Kunur, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki gençlerin iş hayatına bakışını yansıtan, beklentilerini ve tercihlerini ortaya koyan, yıllardır başarıyla yürütülerek insan kaynakları politikalarına yön veren Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nda, üretim sektöründe birinci olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Siemens’te kariyer yapmak istemeleri, Siemens’in yeni neslin beklentilerine cevap verecek uygulamalarının ne denli isabetli olduğunu ortaya koyuyor. Siemens’te gençlere fırsat tanıyor, girişimcilik ruhunu yaşatmaya ve kariyerlerini desteklemeye odaklanıyoruz."


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