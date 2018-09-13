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Üniversiteli Muratcan'ın katili tutuklandı! 16 yıl önce de cinayet işlemiş

Antalya'da üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının 2002 yılında da cinayet işlediği ve 6 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:11
Üniversiteli Muratcan'ın katili tutuklandı! 16 yıl önce de cinayet işlemiş

2 Ağustos tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıya giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk (23) ile müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Öztürk, 5 Eylül’de hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden ve alınan ifadelerden, kaçan şüphelinin Bülent K. olduğunu belirledi.

Geçen Pazartesi günü Manavgat ilçesinde gözaltına alınan Bülent K., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bülent K., gece geç saatlere kadar süren yargılama sonucu 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"6 YIL CEZAEVİNDE YATMIŞ"

Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olarak çalışan Bülent K. verdiği ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Olay kazayla oldu. Korktuğum için havaya ateş açtım. Silah tutukluk yaptığı için doldur boşalt yaparken ateş aldı. 2002'de cinayet işlemiştim. Bu olay nedeniyle cezaevinde kaldım ve 2008'de tahliye oldum. 2008'den beri silah taşıyorum" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:11
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