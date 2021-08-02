Üniversiteler ne zaman başlayacak? 2021 2022 üniversite yüz yüze eğitim ne zaman?

Öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül ayında açılacak mı? Sorularının cevabını sorgulamakta. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim beklentisi öğrencileri heyecanlandırıyor. YÖK tarafından üniversitelerle ilgili duyuru yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversiteler ne zaman başlayacak 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Ayrıca YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.