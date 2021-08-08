Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Üniversiteliler bu sene yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Son bir buçuk yıldır üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül’de başlayacağını açıklamıştı. Pek çok üniversite yönetimi yüz yüze eğitim başlamadan önce öğrencilerine aşı olmaları yönünde tavsiye içeren mesajlar gönderdi.

YKS’ye girenler ise üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Üniversite tercihleri 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların ise 1 Eylül’e kadar açıklanması gerekiyor YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.