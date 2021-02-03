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Eğitim Üniversiteler açılacak mı?
Eğitim

Üniversiteler açılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim tarihi 15 Şubat ve 1 Mart olarak belirlenirken üniversiteler ne zaman açılacak sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Üniversiteler açılacak mı? sorusu merak edilirken YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim hamlesi geldi. 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 16:29:00 -
Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK 2021 Şubat'ta Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu?

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni corona virüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

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