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Eğitim Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Üniversitelerde Bahar dönemi nasıl olacak?
Eğitim

Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Üniversitelerde Bahar dönemi nasıl olacak?

Salgın sebebiyle uzaktan öğretimle ilk dönemi tamamlayan üniversiteler için YÖK Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Peki, Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Üniversitelerde Bahar dönemi nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:37:00 -
Üniversiteler 2. dönem açılacak mı? Üniversitelerde Bahar dönemi nasıl olacak?

YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Peki, Bahar döneminde Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı’nın konu ile ilgili yazısı:

Başkan Saraç’a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.

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