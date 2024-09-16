Üniversitede yangın paniği

Yangın, Efeler ilçesi Aytepe mevki Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ADÜ merkez kampüsü içerisindeki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlerin binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yangının önünü çeviren ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre kampüste bulunan zeytin ve palmiye ağaçları yangında zarar gördü.