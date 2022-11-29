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Gündem Üniversitede skandal! Böyle rezalet ne görüldü ne de duyuldu
Gündem

Üniversitede skandal! Böyle rezalet ne görüldü ne de duyuldu

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Ş.K.'ya dehşeti yaşattı. İstanbul'dan Kocaali'ne giderek kadın akademisyenin odasını basan Pof. Dr. B.A., "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diye tehditler savurdu. Taşkınlık çıkaran Prof. B.A., gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 10:58:00 -
Üniversitede skandal! Böyle rezalet ne görüldü ne de duyuldu

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Ş.K.'ya dehşeti yaşattı. İstanbul'dan Kocaali'ne giderek kadın akademisyenin odasını basan Pof. Dr. B.A., "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diye tehditler savurdu. Taşkınlık çıkaran Prof. B.A., gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

 

Edinilen bilgilere göre, üniversitede profesörün, kadın akademisyene taciz dehşeti Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını bastı.

'Benim olacaksın' diye ortalığı dağıttı

Kadın akademisyen Ş.K.'nın odasını basan B.A., iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Erkek arkadaşı ile de tartıştı

Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.’nın erkek arkadaşı ile tartıştı.  Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

NEDEN SERBEST BIRAKIYORSUN Kİ,KİM KİME ZORLA BENİM OLACAKSIN DER,O ÜNİVERSİTE O PROFÖSÖRÜN MÜ BABASINDAN MI KALDI,TÜM YETKİLİLERE SESLENİYORUM DERHAL O SAPIK PROFÖSÖR GÖREVİNDEN  VERİLMELİ EMEKLİDE EDİLMEYİP MAAŞI ELİNDEN ALINMALI BU ZAMANA KADAR ALDIĞI TÜM MAAŞLARI GERİYE DÖNÜK DEVLET EL KOYMALI,PROFLUĞUDA İPTAL EDİLMELİ NE YİYECEKSE YESİN ONDAN SONRA ŞEREFSİZ.BUMU BİZİM ÇOCUKLARA DERS VEREN ,EĞER UÇKUR PEŞİNDEYSEN GİT KARAKÖYE DE NE FIŞKI YERSEN YE.
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