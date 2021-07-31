Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 2022

KYK yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim öğrencileri için konaklama ve beslenme gibi hizmetler veren bir kuruluştur. Oturdukları şehir dışında okumak isteyen öğrenciler, KYK yurtlarında kalarak eğitim hayatına devam edebilmektedirler. Koronavirüs salgını sebebiyle KYK yurtları geçen yıl faaliyet dışı kalmıştı. KYK yurtlarının ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021?

Koronavirüs sebebiyle geçen yıl KYK yurtları kullanım dışıydı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.