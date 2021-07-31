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Eğitim Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 2022
Eğitim

Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 2022

KYK yurt başvuruları 2021-2022. Şehir dışında üniversite okuyacak öğrenciler, genellikle yurtta kalmayı tercih etmektedirler. Öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmekte. Peki, Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:51:00 -
Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 2022

KYK yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim öğrencileri için konaklama ve beslenme gibi hizmetler veren bir kuruluştur. Oturdukları şehir dışında okumak isteyen öğrenciler, KYK yurtlarında kalarak eğitim hayatına devam edebilmektedirler. Koronavirüs salgını sebebiyle KYK yurtları geçen yıl faaliyet dışı kalmıştı. KYK yurtlarının ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite yurt başvuruları ne zaman 2021?

Koronavirüs sebebiyle geçen yıl KYK yurtları kullanım dışıydı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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