Üniversite tercihi 2021 YÖK Sanal Fuarı nedir? YÖK sanal fuarı 2021 sorgula

ÖSYM 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklamasından sonra milyonlarca aday da YKS 2021 puanı ve başarı sırasına göre üniversite tercihinde bulunmaya hazırlanıyor. ÖSYM 2021 YKS tercih sürecine ilişkini takvimi de açıkladı. Buna göre, 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylara yol ve kılavuz olması açısından YÖK hem YÖK Atlas tercih sihirbaz ile tercihlere yardımcı oluyor hem de sanal fuarı ile de üniversiteleri adayların ayağına götürüyor.

YÖK Sanal Fuarı nedir?

YÖK üniversite tercihi yapacak adaylara yol gösterici olması açısından YÖK sanal fuarı uygulamasını bu yıl da hayata geçirdi. YÖK sanal fuarda 200 yükseköğretim kurumu yer alacak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Doğru bir program seçilerek iyi bir üniversite tercihi yapmaya YÖK sanal fuarı yardımcı olmakta. YÖK sanal fuarı 2021 için tıklayın

YÖK sanal fuarı 2021 ne yapılır?

YÖK sanal fuarında ne yapılır? Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının yer aldığı en kapsamlı sanal fuara hoş geldiniz.

YÖK sanal 2021 fuar kapsamında;

• 200’e yakın standı ziyaret edebilir,

• Programlar, başvuru koşulları, burslar, dil okulları, barınma imkânları ve sosyal etkinlikleri gibi konularda bilgi sahibi olabilir,

• Üniversite temsilcileri ile canlı olarak görüşebilir ve anlık mesajlaşabilir,

• Üniversitenin tanıtım etkinliklerine katılabilir ve

• Tüm etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.