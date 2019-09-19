Üniversite sözleşmeli personel alımı Necmettin Erbakan Üniversitesi bilişim personeli alımı

Üniversite sözleşmeli personel alım ilanları merak edilmekte. Üniversite sözleşmeli personel alım ilanına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi bilişim personeli alımı yapıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım başvuru şartları Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70 i ile yabancı dil puanının %30’u esas alınarak sözle ve yazılı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır. Peki Necmettin Erbakan Üniversitesi bilişim personeli alım başvuruları ne zaman? Necmettin Erbakan Üniversitesi bilişim personeli alım başvuru şartları neler? İşte Üniversite sözleşmeli personel alımı ilanı detayları…

Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alım ilanına ilişkin detaylar. 2018 KPSS (P3) puanının %70 i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30 unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Üniversite sözleşmeli bilişim personeli alımı genel şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.

Üniversite sözleşmeli bilişim personeli alımı özel şartları

B.1. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a. Centos, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b. LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak,

c. Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç. Veri tabanı sunucularının yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

e. Sanallaştırma (VMWARE) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Mail sunucu yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde (veeam) yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

i. Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j. OpenLDAP kullanımı, yapılandırılması ve yönetiminde iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k. Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak.

B.2. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

a. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

b. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

ç. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol Kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

e. Anahtarlama Cihazları (Switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

f. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

g. Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

ı. LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

i. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

a. Microsoft .Net platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak

b. ASP:NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak

c. Web Servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerin yazımı ve kullanımı konularına hakim olmak

ç. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak

d. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,

e. Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak

f. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak

g. MSSQL, PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak

ğ. .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak

h. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak

ı. Uygulama sunucusu (IIS, Apache) Bilgi Sahibi olmak

i. Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak

j. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

B.4. Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

a. İOS tabanlı mobil yazılım geliştirme konularında deneyimli olmak

b. Android tabanlı mobil yazılım geliştirme konularında deneyimli olmak

c. Apple Developer hesap yönetimi, itunes connect uygulama yönetimi ve Google Developers Console proje yönetimi konularında tecrübeli olmak

ç. Nesne yönelimli programlama konusunda bilgi sahibi olmak

d. Sunucu-İstemci mimarisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak

e. HTTP, XML, JSON teknolojileri ile Restful API/Soap web servis yapıları konularında bilgi sahibi olmak

f. Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veritabanlarından (SQLITE) kullanacak uygulama geliştirmiş olmak

g. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

B.5. Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 4 Katına Kadar)

a. Web programlama dillerimden PHP ile uygulama geliştirmiş olmak

b. Python programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak

c. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak

ç. Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak

d. MySql veritabanı ile entegre uygulama geliştirmiş olmak

e. Web Servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerin yazımı ve kullanımı konularına hakim olmak

f. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak

g. Uygulama sunucusu (Apache) bilgi sahibi olmak

ğ. Laravel Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak

h. Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS) konularına hakim olmak

ı. Django framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak

i. Yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak

Üniversite sözleşmeli bilişim personeli alım başvuru tarihi

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19 Eylül 2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 4 Ekim 2019

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