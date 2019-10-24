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Üniversite sınavı ne zaman hangi tarihte? 2020 YKS başvuru ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi

2020 YKS sınavı için öğrencilerin hazırlıkları başladı. Üniversite hayali ile hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 2020 yılında YKS'nin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, üniversite sınavı ne zaman hangi tarihte? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu? 2020 YKS başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 22:39
Üniversite sınavı ne zaman hangi tarihte? 2020 YKS başvuru ne zaman? 2020 YKS sınav tarihi

2020 YKS sınavı için öğrencilerin hazırlıkları başladı. Üniversite hayali ile hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 2020 yılında YKS'nin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, üniversite sınavı ne zaman hangi tarihte? 2020 YKS sınav tarihi belli oldu mu? 2020 YKS başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

2020 YKS ne zaman?

Önümüzdeki yıl yapılacak YKS sınavının hangi tarihte uygulanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından 2020 sınav takvimi henüz yayınlanmadığı için başvuruların da ne zaman başlayacağı bildirilmedi. Tarih resmi olarak açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 YKS için başvurular 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihlerinde alınmış sınav 15-16 Haziran'da yapılmıştı.

YKS'ye kimler başvurabilir?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

YKS başvurusu nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden başvuru yapabilirler.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 22:39
  1. 2020 YKS ne zaman?
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  8. 2020 YKS başvuru tarihleri
  9. 2020 yks geri sayım
  10. 2020 yks kaç gün kaldı
  11. YKS'ye kimler başvurabilir?
  12. 2020 YKS'ye kimler başvurabilir?
  13. 2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
  14. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
  15. YKS başvurusu nereden yapılır?
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