MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından YKS hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, üniversite sınavı ne zaman kalkacak?

Üniversite sınavı kaldırılacak mı? YKS barajı kaç olacak 2021

Devlet Bahçeli paylaşımında, “Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız” dedi.

Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

“Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS’ye 2.416.000 kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür.”

“2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.”

“Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir”

“Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180’dir.”

“Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.”

“Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye’nin olsun.”