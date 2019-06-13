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Üniversite sağlık personeli alımları son dakika hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı. Yayınlanan alım ilanına göre, Üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere Sağlık Meslek Lisesi mezunu 3 hemşire ve en az ön lisans mezunu 15 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 18 sağlık personeli alımı yapılacaktır. Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olma şartı aranmakta. İşte üniversite sağlık personeli alımları son dakika hemşire ve sağlık teknikeri alım ilan detayları…

13 Haziran 2019 Perşembe 13:27
Üniversite sağlık personeli alımları son dakika hemşire ve sağlık teknikeri alım ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı. Yayınlanan alım ilanına göre, Üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere Sağlık Meslek Lisesi mezunu 3 hemşire ve en az ön lisans mezunu 15 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 18 sağlık personeli alımı yapılacaktır. Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olma şartı aranmakta. İşte üniversite sağlık personeli alımları son dakika hemşire ve sağlık teknikeri alım ilan detayları…

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı detayları şu şekilde: Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:27
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