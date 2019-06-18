Üniversite sağlık personeli alımları son dakika başvuruları

Sağlık personeli alınları ne zaman? En az lise mezunu hemşire ve sağlık teknikeri personel alımının yapılacağı ilanla duyruldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından sağlık personeli alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan alım ilanına göre, Üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere en az ön lisans mezunu 2 sağlık teknikeri olmak üzere sağlık personeli alımı yapılacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan sağlık teknikeri alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle http://www.ksu.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen niteliklere uygun 2 (iki) sözleşmeli Sağlık Teknikeri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile ve eksik belge ile yapılacak başvurular geçersizdir. Konu ile ilgili ilan metnine http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.