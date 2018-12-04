Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümü

İSTANBUL (AA) - Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in (22) babası İsmail Çet, "Bunların ömür boyu hapishaneden çıkmaması için bir baba olarak elimden geleni yapacağım ve sonuna kadar da kızımın hakkını savunacağım." dedi.

Çet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi İstanbul'da okuyan kızının kendi ayakları üzerinde durmak için eğitimine devam ettiğini ve modelist olma hayaliyle üniversite sınavına girdiğini söyledi.

Kızı Şule'nin sınav sonucunda Gazi Üniversitesini kazandığını hatırlatan Çet, kızının son sınıfa giderken okul harçlığı için çalıştığı iş yerindeki işverenleri tarafından intihar süsü verilerek öldürüldüğünü ileri sürdü.

Kızının intihar ettiğine ihtimal vermediğini ifade eden Çet, "Camda kızımın el izleri çıkmadı. Bütün kayıtlar üzerine kızım öldürülüp de camdan aşağı atıldı. Saat 02.39'da öldürülüyor, saat 04.00'te 20'nci katta camdan aşağı atılıyor. Ankara'da karakolda ifade verdim. Adli Tıp'tan çıkan ön raporlarda kızımın 9 yerinde darp izi çıktı. Katillerle boğuşmuş. İkisi de işveren. Kızımın parmaklarında da boğuşmadan dolayı doku çıkıyor. Mesele bu. Öldürüp attıktan sonra kendilerini kurtarmak için intihar süsü verdiler." şeklinde konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendiğini hatırlatan Çet, "Bunların ömür boyu hapishaneden çıkmaması için bir baba olarak elimden geleni yapacağım, kızımın arkasında olacağım ve sonuna kadar da kızımın hakkını savunacağım. Başkalarına böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. Annelere babalara sesleniyorum. Çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuklarının arkasında olsunlar, yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay A. ve Berk A. tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Çağatay A. ve Berk A'nın, maktulü darbederek ölümüne sebebiyet verdikleri, travma ve şiddet delillerini karartmak amacıyla cesedini pencereden attıkları yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.



İddianamede, iki şüpheli için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

