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Üniversite öğrencisi sınava gitmek için ölümü göze aldı!

İstanbul Beoğlu'nda bir üniversite öğrencisi, üzerine kilitlenen kapı açılmadığı için sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. O esnada yoldan geçen belediye ekipleri genci fark ederek vinçle pencereden indirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:56
Üniversite öğrencisi sınava gitmek için ölümü göze aldı!

Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu.

Mahsur kaldı

İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı. Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:56
  1. sınava gitmek için pencereden atlayan öğrenci

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