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Üniversite öğrencisi, PKK propagandasından adliyede

Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde okuyan öğrenci, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 19:23
Üniversite öğrencisi, PKK propagandasından adliyede

Kayseri'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve dokümana el konuldu. Ö.D., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 19:23
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  • ataata38 dk önce
    ahhh ulan nerde o eski ülkücüler. kayseri gibi yerde öttürürlerdi adamı....

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