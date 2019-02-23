Üniversite öğrencisi, PKK propagandasından adliyede Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde okuyan öğrenci, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kayseri'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve dokümana el konuldu. Ö.D., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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