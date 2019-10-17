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Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği

Yozgat ve Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için etkinlikler düzenledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:48
Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği

Yozgat'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu.

Çamlık Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinlikte, binadaki odaların ışıklarıyla koreografi yapıldı. Öğrenciler, odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu. Yazı önünde Türk bayrağı açan öğrenciler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Öğrencilerden Yusuf Telli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahraman Mehmetçiğin vatanı ve bütün mazlumlar için Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na girdiğini hatırlattı.

Telli, "Biz de Türk gençleri olarak burada, Mehmetçiğimize destek amaçlı 'Barış Pınarı' yazdırdık, slogan attık. Hiç kimse şunu unutmasın, bu ülkenin şehitleri ölmez, bu vatan da bölünmez." dedi.

Öğrencilerden Recep Berat Karademir ise Mehmetçiğe selam gönderdi.

Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı etrafında meşale yakıp asker selamı verdi.

Sivas

Sivas'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

KYK İl Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi. 

Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurt binasındaki öğrenciler de odalarının pencerelerinde Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selam ve dua göndermek amacıyla programın düzenlendiğini söyledi. 

Anlamlı bir etkinliğe şahit olunduğunu belirten Tunç, "Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapanların burada bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:48
  1. Sivas
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. destek
  4. KYK
  5. öğrenci
  6. Yozgat
  7. Anadolu Ajansı

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