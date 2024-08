Şimdi de hedefte onlar var! Hesap açtırıp ele geçiriyorlar!

Üniversitelerin 9 Eylül'de açılacak olması ile öğrenciler bir yandan okul telaşına düşerken, bir yandan da bu telaşı fırsat bilen dolandırıcıların radarına girdi.

Çeşitli yöntemlerle öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle öğrencilere önce elektronik para kuruluşu Papara'dan hesap açtırdıkları, daha sonra bu hesabın şifrelerini alıp istedikleri gibi para trafiğini yönettikleri öğrenildi.

Sahtekarlar bu hesaplardan yasadışı kumar başta olmak üzere kara para trafiğini yönetirken, Papara yetkilileri ise tespit ettikleri bu tür hesapları anında kapatıyorlar.

Dolandırıcılar hedeflerine bu kez kazandıkları üniversitelerde maddi olarak daha rahat bir eğitim-öğretim hayatı sürmek isteyen öğrencileri aldı.

BURS VAADİYLE KANDIRDILAR

Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü. Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.

Bu internet siteleri ve taklit ettikleri vakıf isimleri şu şekilde:

"Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Meltem Vakfı (MELVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Yüce Kültür Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu ve bunların uzantısı olan internet siteleri."

ÖNCE HESAP AÇTIRIP, SONRA HESABI ELE GEÇİRİYORLAR

Sahtekarların tuzaklarına düşürdükleri öğrencilere kendilerine ait bir numara ve mail adresini vererek, o bilgiler üzerine bir para aktarma ve ödeme kuruluşu olan Papara'dan hesap açtırdıkları öğrenildi.

Bu hesapların tüm sorumlulukları açan kişinin üzerine olurken, sahtekarlar da bu hesaplar üzerinde istedikleri gibi işlem gerçekleştirebilir hale geliyor. Dolandırıldıklarını anlayan öğrenciler hemen Papara'ya başvurarak hesabın kapatılmasını sağlarken, kapatılmasına kadar geçen sürede yapılan tüm para trafiklerinden öğrenciler sorumlu oluyorlar.

Dolandırıcıların daha çok yasadışı kumar trafiğinde kazanılan parayı transfer etmek için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Kişiler öncelikli olarak bir maddi kayba uğramamış gibi görünse de Emniyet'in yürüttüğü bir kara para trafiği soruşturmasında hesaplarının tespiti halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Papara da burada Emniyet birimleri ile çalışarak dolandırıcıların yakalanmasına yardımcı oluyor.

KANDIRILAN ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Dolandırıcıların tuzağına düşen öğrenciler fotoğraf ve soyadlarının paylaşılmaması koşuluyla konuşurken, öğrencilerden Yağmur, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3970 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra ailemle paylaştığımda kötü niyetli şahsiyetler tarafından kandırıldığımı anladım" dedi.

Aybüke ise, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve benim daha önceden istenilen Papara hesabım olduğu için babamdan ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik no, aktif telefon numaramı, IBAN no, okuduğum üniversite bölümünü istediler. Ayrıca kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi istediler" diye konuştu.

Öğrencilerden Murat ise, "Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar, 2500 TL para yardımı yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 105 TL atıp hesabı doğrulamak için 100 TL atmamı istediler. Gönderdim fakat sonra karşıma çıkan şikayetlerden yanıltıcı olduklarını anladım" dedi.

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPILMALI

Öğrencilerin burs tuzaklarına düşmemesi için güvenmedikleri hiçbir web sitesi ve kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Burs konusunda ciddi olan hiçbir dernek veya vakıf, sosyal medya kanalları üzerinden veya telefonla arayarak telefonunuza gelen şifre veya doğrulama kodunu istemeyeceği için bunların paylaşılmaması gerekiyor.

Eğer adınıza bir bankada veya elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna hesap açıldıysa ilgili kurumla iletişime geçerek hesabınızın kapatılmasını talep etmeniz gerekiyor. Ayrıca Emniyet'in web sitesinden siber suçlar birimine yazarak ya da en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmanızda da fayda bulunuyor.