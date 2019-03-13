Üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin ekonomilerine katkı sağlayacak, mesleki tecrübelerini geliştirecek ve Sıfır Atık Projesi’ne destek verecek bez çanta üretimine başladı.

Giresun’da kurum ve kuruluşların verdiği destekle bez çanta üretimi projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, üniversite ve kuruluşların ortak işbirliğiyle çevre dostu bir projeye imza attıklarını söyledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen yaptığı açıklamada “Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü ’Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla bez çantalarımızı dikmeye başladık. Bu kapsamda amacımız tamamen temiz ve doğal bir çevreye katkı sağlamak. Bu projemize okul öğrencilerimiz de ortak oldular. Meslek Yüksekokulu’muzun Tasarım Bölümü öğrencileriyle ve hocalarıyla beraber naylon poşetin yerine konulabilecek bez çanta üretimine başladık. Bu sayede hem öğrencilerimizin mesleki anlamında pratik eğitimlerine hem de öğrencilerimizin ekonomilerine katkı sağlamaktadır. Bez çanta üretimi ve kullanımı konusunda sürdürülebilir bir proje olması maksadıyla özel kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde okulumuzda öğrencilerimizle bez çanta üretimi yapabileceğimizi bu sayede hem bez çantanın yaygınlaşabileceğini, sürdürülebilir olacağını ve aynı zamanda öğrencilerimize katkı sağlanabileceğini ifade ettik. Bu görüşmeler sonrasında aldığımız ilk siparişimizin üretimine başladık. Yaptığımız bez çantaların üzerine sipariş veren kurum ya da firmaların logolarını, isimlerinin baskısını da yapmaktayız. Yaptığımız bez çantalarla bir tarafta Sıfır Atık Projesine destek olacağız ve buradan elde ettiğimiz gelirle öğrencilerimizin bir takım ihtiyaçları olmakta bu ihtiyaçlara da katkıda bulunacağız” dedi.

Bazı öğrenciler ise savaş açtıkları naylon poşet kullanımına alternatif olarak bez çanta üretiminde yaptıkları tasarım, dikim ve baskılarla mesleki eğitim anlamında pratik uygulama açısında oldukça verimli olduğunu ifade ettiler.