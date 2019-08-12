Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. YKS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini yaptı. 6 Ağustos tarihinde tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. öğrenciler başta olmak üzere veliler tarafından da '2019 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Öte yandan, üniversite kayıtları için gerekli belgeler listesi de öne çıkan bir diğer konu. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2019 üniversite kayıt tarihleri...

Öğrenciler ile velilerin yanıtını aradığı en önemli konu olarak üniversite kayıtları için gerekli belgeler listesi olarak öne çıkıyor. Tatilde olan veya şehir dışında olan aileler, evlatlarının kayıtları için gerekli belgeleri ayarlamak için planlarını da ona göre şekillendirecek.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Normalde 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekli?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri