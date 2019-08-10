Üniversite kayıt belgeleri neler 2019 üniversite kayıtları için istenen belgeler

2019 üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarını açıklamasında sonra şimdi sıra üniversite kayıtlarında. YKS tercih sonuçlarına göre, lisans ve önlisans programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite e-kayıt - e-Devlet üzerinden, bizzat üniversiteye giderek ya da elektronik kayıt üzerinden yapılacak. Üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar 2019 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Üniversite kayıt için ne gerekli? Üniversite kayıt için gerekli belgeler hangileri? soruları üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar tarafından sorulmakta.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.