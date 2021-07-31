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Eğitim Üniversite adaylarına kritik uyarı
Eğitim

Üniversite adaylarına kritik uyarı

Üniversite adaylarını zorlu bir tercih süreci bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:31:00 - 2021-07-31 14:32:21
Üniversite adaylarına kritik uyarı

Buğra Kardan

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berke Kırıkkanat, kritik süreçte dikkat edilmesi gereken aşamaları şöyle ifade ediyor:

Dikkatli olun

“Seçmiş olduğunuz mesleğin yeteneklerinizi, becerilerinizi, kişilik özelliklerinizi ortaya koymanızı mümkün kılacak bir ortam sağlayıp sağlamadığına bakın. Bu sürece kendinizi tanımakla başlayın. Kendinize ‘Ben ne istiyorum’, ‘Ben neyi yapmaktan hoşlanıyorum’, ‘Ben hangi becerilere ve yeteneklere sahibim’, ‘Seçmiş olduğum meslek dalı, psikolojik ihtiyaçlarımı karşılıyor mu’ sorularını sorun. Ailenizin veya sosyal çevrenizin beklentilerine göre meslek seçimi yapmayın.  Çeşitli meslek dallarını araştırın. Meslek, yaşam boyu sizinle beraber olan, hayatta sizinle dans eden partnerinizdir. Bu dansı eğlenceli kılan onunla ahenkli oluşunuzdur. Bu ahenk, mesleğinizi severek yapabilmeniz için önkoşuldur.”

Bu sorular sorulmalı

Kırıkkanat, üniversite adaylarına tanıtım programlarında sormaları gereken soruları şöyle sıralıyor: “Üniversitenin ilgili bölümünde yer alan akademik kadronun yetkinliği, ulaşılabilirliği ne düzeydedir? Üniversitenin öğrencinin kişisel ve akademik gelişimine yaptığı katkılar nelerdir? Üniversitenin yurt dışı bağlantıları nelerdir? Yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ortak programları var mı? Üniversitenin yabancı dil öğretimi nasıl? İngilizce dışında öğretilen diller nelerdir? Üniversitenin kampüsü şehir merkezine yakın mı? Ulaşım koşulları nelerdir? Üniversitenin yurt imkânları nelerdir? Üniversitenin burs koşulları nelerdir?”

Önerilere kulak verin

Dr. Kırıkkanat’ın, tercih sıralamalarında hata riskinin en aza inmesini sağlayacak önerileri ise şu şekilde: “Tercih sıranızı aldığınız yerleştirme puanına göre değil de yerleştirme başarısına göre düzenleyin. Aldığınız puana göre meslek belirlemeyin. Sevdiğiniz, hayalini kurduğunuz mesleğe imkân tanıyacak bölümleri en başa yazarak işe koyulun. ‘Puanım boşa gidecek’ gibi düşünceler içerisine girmeyin. Önemli olan sevdiğiniz mesleğe sahip olmanızdır. Dolayısıyla oluşturacağınız tercih sıralaması, sizin istek sıralamanız olmalıdır”.

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