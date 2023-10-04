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Sosyal Medya United tribününde PKK propagandası yapıldı! Türk taraftarlar sert tepki gösterdi
Sosyal Medya

United tribününde PKK propagandası yapıldı! Türk taraftarlar sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:45:00 -

Dün akşam Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester United forması giyen PKK'lı bir şahıs, tribünde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United’ı 23'te Zaha, 71'de Kerem Aktürkoğlu ve 81'de Mauro Icardi’nin ayağından bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

Manchester United'ın gollerini ise 17 ve 67'de Hojlund attı.

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Sarı-kırmızılılar, grupta ilk galibiyetini alırken puanını 4 yaptı.

Manchester United ise puanla tanışamadı.
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Yüksek bir tempoda geçen karşılaşmada yaşanan bir olay ise büyük tepki topladı.

Maçta Manchester United forması giyen PKK'lı bir şahıs, Türk vatandaşlarının olduğu bölüme dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmini açtı.

Teröristbaşının resmini açtı

Türk taraftarları provoke etmek isteyen PKK'lı şahsın yaptığı skandal hareket, bu kadar da olmaz dedirtti.

Teröristbaşının resminin açıldığını gören Türk taraflar ise şahsa sert tepki gösterdi.

Türk taraftarların, "İndir onu, indir ulan" diye bağırdığı görüldü.

O anlar böyle görüntülendi.

 

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