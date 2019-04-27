



BALIKESİR (AA) - ÜniLig Korumalı Futbol Süper Ligi'nde, Yıldız Teknik Üniversitesi şampiyon oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği şampiyonanın finali, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanayi Halı Sahası'nda yapıldı.

Finalde rakibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni mağlup eden Yıldız Teknik Üniversitesi, şampiyonluğa ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.

Birinci olan ekibe 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin lira ile kupa ve madalyaları, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bandırma İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Atilla Pulur ile Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri tarafından verildi.