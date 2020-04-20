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UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Öğrenim Pasaportu adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığını bildirdi

2020-04-20 21:52:01 -
UNICEF ve Microsoft'tan öğrenciler için dijital eğitim platformu

WASHINGTON (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Microsoft, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu.

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Öğrenim Pasaportu (Learning Passport) adlı platformun eğitimlerine evden devam eden öğrencilere yardımcı olmak için tasarlandığı belirtildi.

Cambridge Üniversitesinin de yazılım ortağı olduğu platformun, mülteci çocuklara dijital ortamda uzaktan eğitim sağlamak için kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulları kapatılan çocuklar ve gençler arasında da hızla yaygınlaştığı kaydedildi.


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