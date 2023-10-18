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Dünya UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm
Dünya

UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm

Yeniakit Publisher
2023-10-18 03:03:00 -
UNICEF Başkanı Russel'dan Gazze açıklaması: Dehşete düştüm

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNCEF) Başkanı Catherine Russel, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırı karşısında dehşete düştüğünü ifade etti.

Russel, UNICEF’in internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınladı.

"Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Hastanesine bu akşam düzenlenen saldırının ardından bildirilen çocuk ve kadın ölümleri ve yaralanmaları karşısında dehşete düştüm." ifadesine yer veren Russel, sahadaki manzaranın da "yıkıcı" olduğunu kaydetti.

Russel, son 11 gün içinde yüzlerce çocuğun trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını, 300 binden fazla çocuğun evinden edildiğine dikkati çekerek, "Her çocuk, her yerde barışı hak eder." değerlendirmesini yaptı.

"Sivillere ve hastaneler gibi sivil altyapılara yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullanan Russel, düşmanlıkların acil durdurulması, çocukların zarardan korunması ve çocuklara yönelik insani yardımlara erişimin kolaylaştırılması için çağrıda bulundu.

UNICEF'in sosyal medya hesabından ayrıca yapılan paylaşımda da "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılmıştı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.

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