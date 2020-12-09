UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Oğuz: "En etkili beş milli komisyondan biriyiz"

ANKARA (AA) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, şu anda dünyada hem personel imkanları, hem de kaynakları bakımından, UNESCO'nun en etkili beş milli komisyonundan biriyiz." dedi.

UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 70. kuruluş yılında "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5. Büyük Buluşması" video konferans yöntemiyle düzenlendi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, UNESCO nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi ve UNESCO 49. Genel Konferans Başkanı Büyükelçi Ahmet Altay Çetiner ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Oğuz, programın açılış oturumunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Komisyonun son dönemde önemli bir desteğe sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, "Bu destekler sayesinde, Komisyonumuz onlarca personelin aynı anda çalışabileceği dört katlı bir müstakil binaya sahip oldu. 49 yıldan beri sağda solda depolarda çürüyen arşivimizi de bu sayede koruma altına aldık. Ayrıca temsil ağırlama bakımından da belli bir fiziki mekan oluşturduk." diye konuştu.

Oğuz, Komisyonun dünyadaki bütün milli komisyonlarla doğrudan bağ kurabildiğini belirterek "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, şu anda hem personel imkanları, hem de kaynakları bakımından dünyada UNESCO'nun en etkili beş milli komisyonundan biriyiz."

Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizen Oğuz, Komisyonun UNESCO çalışmalarına önemli bir görünürlük sağladığını ifade etti.

Çetiner de konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde bilimsel çalışmaların önemini tekrar hatırlattığını ve salgın nedeniyle meydana çıkan ekonomik zafiyetlerin birçok ülkenin başta eğitim olmak üzere kalkınma hedeflerini zarara uğrattığını belirterek "UNESCO bu zararın giderilmesi için kuvvetli bir cevap vermiştir. Tabii çalışmalar çok da aksamıştır fakat UNESCO önemini daha fazla ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun yapay zeka konusuna da eğildiğini kaydeden Çetiner, özellikle yapay zekanın etik yönüyle ilgili önemli çalışmalar yürütmekte olduklarını bildirdi.

Çetiner, Ayasofya konusunda Yunanistan'ın getirdiği öneriyi geri çektirmeyi başardıklarını belirterek konuyu Dünya Miras Komitesine taşımak için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin UNESCO bünyesinde birçok ihtisas komitesi barındırdığını hatırlatan Çetiner, "Bundan sonra benim ümidim bu kadar çok ihtisas komitelerimizden bize katkı gelmesidir. Bu katkıları almadıkça iyi bir oyun sergileyemeyiz." diye konuştu.







