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Ünal Karaman'dan Volkan Demirel'e cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 biten Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 23:21
Ünal Karaman'dan Volkan Demirel'e cevap

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe ile son dakikada yedikleri golün ardından 1-1 kaldıkları maçın sonrasında değerlendirmede bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Karaman, "Normal şartlarda en iyi yaptığımız şeyleri rakip 10 kişi kalınca yapmaktan zorlandık. Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor. Her şey bir kenara, son pozisyona takıldım. Orta yapılacak topta iki kafacımız barajda kaldı. Bize yakışmadı, üzgünüz." dedi.

Volkan Demirel'e cevap verdi

Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Volkan Demirel'in Trabzonspor'un tercümanına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Karaman, "Volkan'ın hangi konuda kiminle tartıştığını bilmiyorum. Volkan kime sataştı, kime laf söyledi açıkçası ilgi alanım dışında. Kulübemde hiç kimse rakibe saygısızlık yapmaz, kültürümüze uymaz. Konuyu magazin boyutuna taşımak istemiyorum. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Onun dışındakiler bizim dışımızda. Ben 'uzatma dakikalarında faul oldu, taç çizgisinden geldi' söylüyor muyum? Volkan'ın 'tercüman' dediği dünya iyisi biri." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, sözleşme yenilememesiyle ilgili soruyu ise "Hala süregelen bir sözleşmem var. Bitiş tarihine kadar bu tarz şeyler konuşulabilir." diye cevapladı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 23:21
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