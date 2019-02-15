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Ünal Karaman ve Trabzonsporlu futbolcular, öğrencilerle buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"Konuştuğunuz her sözün birçok insanın duygularını tetikleyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben bireyim ama temsil yönüne baktığımızda çok ağır bir rolümüz var"

15 Şubat 2019 Cuma 21:22
Ünal Karaman ve Trabzonsporlu futbolcular, öğrencilerle buluştu

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Konuştuğunuz her sözün birçok insanın duygularını tetikleyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben bireyim ama temsil yönüne baktığımızda çok ağır bir rolümüz var." dedi.

Ünal Karaman ile bordo-mavili futbolculardan takım kaptanı Jose Sosa, Yusuf Yazıcı ve Caleb Ekuban, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Türkiye Söyleşileri" programına katıldı.

Programda konuşan Karaman, yurt dışından Türkiye'ye gelerek Trabzon'da eğitim gören öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Renkleri, dinleri ve dilleri ne olursa olsun herkesin Türkiye'de kardeş olduğuna işaret eden Karaman, "Bu ülke birçok zorluğa ve olumsuzluğa, ayağına basılıp tökezlenmesi istenmesine rağmen halen bir duruş gösterip, tarihten gelen bağlarını canlı tutmaya gayret gösteriyor. Buralardan ayrıldığınızda bizlerin gelenek ve göreneklerinden haberdar olmuş, bizlerden birileri gibi gideceksiniz. Ne olursa olsun bizi biz yapan, hayatımızda en önemli adım atma noktasında kucak açan bayrağa ve vatana karşı sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Karaman, bir öğrencinin "Maç sırasında nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Bazen içinizde fırtınalar kopar ve çok şeyler söylemek istersiniz. Yaşadığınız bir zorluk sizi daha zor bir duruma itebilir ama konuşamazsınız. Trabzon ve Trabzonspor et ve tırnak gibi. Konuştuğunuz her sözün birçok insanın duygularını tetikleyebileceğini bilmeniz gerekiyor. Ben bireyim ama temsil yönüne baktığımızda çok ağır bir rolümüz var. Ama bazen insanlar susarak da çok şeyi ifade edebilirler." yanıtını verdi.


- Yusuf Yazıcı'nın kaleci Arda ile diyaloğu


Yusuf Yazıcı ise Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta bordo-mavili takım aleyhine verilen penaltı sonrası kaleci Arda Akbulut ile yaşadığı diyaloğa değindi.

Penaltı pozisyonu sonrası Arda'nın çok üzgün olduğunu anlatan Yusuf Yazıcı, "Yanıma geldi ve 'abi vallahi dokunmadım' dedi. Ben de kendisine 'tutarsan çok güzel olur, ama tutamazsan hiç problem değil, iki tane yer üç tane atarız' dedim. Atacaktık da başka şeylere rağmen atamadık." ifadelerini kullandı.


- Sosa: "Annem bana olan yaklaşımı görünce çok mutlu oldu"


Takım kaptanı Jose Sosa da öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Trabzon'a alışıp alışmadığı yönündeki soruya Arjantinli futbolcu, şunları kaydetti:

"Sokağa çıktığınızda ya da nereye gidersek insanların gözlerinde mutluluğu görüyoruz. Uzak bir yere gittiğinizde aileniz sizin için endişelenir. Bu farklı ülkeyse daha da heyecanlanır. Kısa bir süre öncesine kadar annem buradaydı. Annem bana olan yaklaşımı görünce çok mutlu oldu. 'Acaba bir sorun yaşıyorlar mı' diye düşünüyordu. Şimdi ise çok rahat bir şekilde evine geri döndü."

Farklı ülkelerde futbol oynamanının zorlukları olduğuna işaret eden Sosa, "Gittiğiniz ülkede farklı bir kültürle karşılaşabilirsiniz. Başka bir ülkeye gittiğinizde belirli zorluklar yaşayabiliyoruz. Ama alışınca yerini güzelliklere bırakıyor ve burada olmanın tadına varabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ise "Türkiye'nin dışında yaşayan 6 milyon Türk vatandaşının Türk kültürü ve kimliğiyle ilgili bağlarını kuvvetlendirerek, sosyal, siyasi ve kültürel çalışmalarda proje desteklerimiz var. YTB burslarından 27 bin öğrenci mezun oldu. Türkiye son yıllarda yaptığı atakla uluslarası öğrenci piyasasında önemli pay almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:22
  1. Ekuban
  2. Futbol
  3. Sosa
  4. SÜPER LİG
  5. Trabzonspor
  6. Ünal Karaman
  7. Yusuf Yazıcı

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