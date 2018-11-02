Ünal Karaman onayladı! Trabzonspor o futbolcuyla yollarını ayırıyor

Trabzonspor'da devre arasındaki transfer dönemine az bir zaman kala Slovak oyuncu Juraj Kucka'nın durumu belirsizliğini koruyor.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILIYOR!

Son haftalarda yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kupadaki Bugsaş Spor maçında da isteksiz görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin kulüp araştırdığı ortaya çıktı. Trabzonspor'da oynayamadığı için mutsuz olan Kucka'yı kazanmaya çalışan teknik direktör Ünal Karaman'ın ise oyuncuyla ilgili kararını henüz vermediği ve bu konuda devre arasına az bir zaman kala yönetime fikrini ileteceği öğrenildi.

Kaynak:Sabah