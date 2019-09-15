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Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirterek, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 23:11
Ünal Karaman: "Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki kez öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirterek, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.


Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İki kez öne geçmemizerağmen skoru koruyamadık. Kaybettiğimiz iki puan var, onun adına üzgünüm. Gelen taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Camiamızın ihtiyacı olan üç puan olacaktı. İki kez öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Zaman zaman yorulduğumuz durumlarda oyunu daha çok tutabilecek tecrübeli oyuncularımız vardı ama maalesefbunu başaramadık. Bugünkü maç bizim şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşündüğümüz bir müsabakaydı. O anlamda tabii ki üzgünüm. Evet, eksiklerimiz var. Özellikle hücum hattında kaybettiğimiz oyuncularımız var. Ön tarafta bugün ilk kez kullandığımız iki oyuncumuz var. Bunları da belki zaman içerisinde çok daha iyi noktalara getireceğiz ama şuan ki pozisyonda şartlar ne olursa olsun kötü oynadığımız, rakibin pozisyon bulduğu anda da tutmamız gereken bir maç olmalıydı. En azından bize puan kaybettirecek golü yememeliydik ama bunu başaramadık. Yine de oyuncularıma verdikleri mücadelen dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Sakatlıklar artık canımızı sıkmaya başladı"


Ünal Karaman, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban ve son olarak sakatlanan Fernandes ile ilgili olarak ise şunları söyledi, "Doktor bey Fernandes’in kasığıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. İlk yapılan tetkiklerde bir kaç gün, belki belki bir hafta, belki daha da uzun aramızda olmayabilir ama yarın ve sonrasında yapılacak kontroller bize daha net bilgi verebilir. Alttan gelen, farklı şehirlerden gelen benim oyuncularım çok kıymetli, çok değerli.Transferinin hiçbir bölümünde olmadığımı defalarca ifade ettim. Kurumsal bir yapı içerisinde işin daha çok profesyonellerle olmasını düşündük ama hiç kimse bir anda aynı bölgede kullandığımız oyuncuların sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini düşünmemiştir. Bunlar bizi etkileyebilir. Bir de sezonun başı. Allah korusun ilerleyen bölümlerde ki böyle bir şey arzu etmiyoruz; bizi çok fazla zorlayabilir. Bunun için sonradan katılan ve antrenman eksiği olan oyuncularımızın bir an önce o özveride bulunup takım sorumluluğunu alıp onlara örnek olabilecek yaştaki oyunculardan da ilham alarak oyuncularımızın biraz daha gelişmesini ve bunun bize katkı verecek boyutta olmasını bekliyoruz. Allah beterinden korusun. İnşallah bundan sonraki dönemlerde böyle sakatlık yaşamayız. Artık canımızı sıkmaya başladı" dedi.



"Gol öncesinde faul var"


Karaman, Gençlerbirliği’nin attığı ikinci gol öncesinde Sturridge’ye bir faul olup olmadığına yönelik soruya ise, "Ekranda bir kaç kez izledim. Benim baktığım pencereden faul var. Gördüğüm o ancak hocamız tercihini yönde kullandı. Eminim ki ilgili kurumlarda bunlar izleniyor ve yorumlanacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 23:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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