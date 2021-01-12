Ünal: Erken seçim söz konusu değildir

Resul Ekrem Şahan Ankara

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti muhabirleriyle bir araya gelen Ünal, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde herhangi bir şekilde erken seçim söz konusu değil. Çünkü bütün dünya salgınla boğuşurken, ekonomik olarak daralırken. İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da ve Almanya’da salgının sonuçları son derece ağır hissedilirken Türkiye bu süreci bir yıldan beri son derece iyi bir şekilde yönetiyor ve devam edecek.”

Cumhur İttifakı’nda pazarlık yok

Cumhur İttifakı’na da değinen Mahir Ünal, şöyle devam etti: “Altını tekrar çiziyoruz. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi bu milletin devletini, demokrasisini korumak için oluşturduğu ittifakın adıdır. O gece aslında bütün millet hiçbir siyasi görüşe bağlı kalmaksızın kendi iradesini, devletini ve demokrasisini korudu. Aslında 7 Ağustos’ta biliyorsunuz Yenikapı’da hep beraberdi herkes ama sonra ne oldu? Sonra o ittifak sürdürülmedi. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nı bir seçim ittifakı gibi lütfen değerlendirmeyin. Çünkü Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, pazarlıklarla kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir milli mutabakat zeminidir.”

CHP ulusalcı gelenekten koptu

İYİ Parti’yi Millet İttifakı’nda meşruiyet krizlerinin dışında tuttuğunu vurgulayan Ünal, şunları ifade etti: “Özellikle 2010 yılından sonra CHP ulusalcı gelenekten koptu. HDP ve CHP’nin geleneği, zihinsel kodları PKK’nın Marksist-Leninist geleneğinden besleniyor. Zihinsel akrabalıkları da oradan geliyor. Tabii şiddeti bir çözüm yöntemi olarak Stalinist yöntemleri kullanıyor. CHP de HDP gibi sürekli devlet kurumlarında bir gayrimeşruluk tartışması açıyorlar.”