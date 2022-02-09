Un helvası tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kolay tarif

Un helvası tarifi

Un helvası için gerkeli olan malzemeler

170 gram tereyağı ya da margarin,

1,5 su bardağı un

Şerbeti için; 2 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekerdir.

Un helvası nasıl yapılır?

Un helvası için öncelikle orta boy bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar iyice karıştırın. Hafif sıcak hale gelince de ocaktan alın. Yapışmaz bir tavada tereyağını eritin. Ardından unu eleyerek azar azar bir yandan da karıştırmaya devam ederek tereyağına ilave edin ve unu kavurun. Kavurdukça un helvası rengi koyulaşacak ve akışkan bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemini 10- 15 dakika boyunca orta ateşte yapmaya devam edin. Koyu ancak akışkan bir kıvam aldığında şerbeti eklemeye başlayacağız. Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın. Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir. Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır. Bu nedenle tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur. Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz, fındık ya da Antep fıstığı ile süsleyin.

Cevizli un helvası tarifi

Malzemeler

100 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Yarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz

Şerbeti İçin;

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı sıcak su ya da süt

Cevizli un helvası tarifi nasıl yapılır?

Un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak su ya da sütü ve toz şekeri karıştıralım. Şekerin erimesi yeterli olacaktır. Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak eritelim. Yağ eridikten sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştıralım ve 15 dakika kadar kavuralım. (un kahverengi olana kadar). Un yeterince kavrulduktan sonra cevizleri ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım. Un kavrulduktan sonra şerbeti yavaş yavaş ilave edelim ve şerbetini çekene kadar sürekli karıştıralım. (top top olmasın diye). Hazır hale gelen helvamızı ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verelim. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun.

UN HELVASININ PRATİK TARİFİ YAPIMI NASIL OLUR?

Pratik un helvası yapımı için gerekli olan malzemeler;

2 su bardağı un,

1 su bardağı süt,

125 gr tereyağı,

1.5 su bardağı toz şeker,

İri kırılmış ceviz içi

1 su bardağı su.

UN HELVASININ PRATİK YAPIMI NASIL OLUR?

Süt, su ve toz şekeri derin bir tencereye alın ve karıştırın. Tereyağını başka bir tencereye alın ve eritin. Tereyağı eriyince içine un ilave edin ve pembe rengini alana kadar kavurun. Bu sırada ufalanmış cevizleri ilave edin, un ile kavurmaya devam edin. Unun üstüne sütlü karışımı yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. 20 dakika demlendirin ve üstüne kalan cevizleri ekleyin. İsteğe göre un helvasını kakaolu dondurma ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.