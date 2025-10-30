Umutcan’ın Yaşam Mücadelesi: SMA Tip-1 Hastası Minik Bebeğin Zolgensma Umudu
Adana’da 14 Eylül 2023 tarihinde dünyaya gelen Umutcan Kurt’a, henüz 20 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu.
Nadir görülen bu genetik kas hastalığıyla mücadele eden minik Umutcan’ın tek umudu, yurtdışında bulunan ve dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olan Zolgensma tedavisine kavuşmak.
Zamanla Yarışıyor
Doktorların belirttiğine göre Umutcan’ın tedaviye erken başlaması hayati önem taşıyor. Ancak milyonlarca liralık maliyeti nedeniyle tek bir ailenin karşılayamayacağı bu tedavi için Türkiye genelinde bir kampanya başlatıldı. Valilik onayıyla sürdürülen kampanya, ikinci kez verilen izinle devam ediyor.
Ailesi, “Umutcan şuan 24 aylık. tedaviye ulaşmalı, daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor” diyerek duyarlı vatandaşlardan destek talep ediyor.
Kampanya Hesap Bilgileri
Umutcan’ın tedavisine katkıda bulunmak isteyenler için kampanya hem yurtiçi hem de yurtdışı bağış hesapları üzerinden sürdürülüyor.
Valilik Onaylı Bağış Hesabı
Faaliyet No: 23-1319
Alıcı: UMUTCAN KURT YARDIM KAMPANYASI
IBAN: TR09 0001 0012 6197 7942 5350 01
Açıklama: Umutcan Kurt Yardım Kampanyası
Yurtdışı Bağış Hesabı (Varvara-Future for Children)
IBAN: DE78 3702 0500 0001 7844 01
BIC: BFSWDE33STG
Açıklama: Umutcan
“Ellerimden Tutar Mısınız?”
Kampanya afişinde Umutcan’ın şu sözleri dikkat çekiyor:
“Eğer öykümü okuyorsanız lütfen bugün benim ellerimden tutar mısınız?”
Ailesi, toplumun desteğiyle minik Umutcan’ın hayata tutunabileceğini ve sağlığına kavuşabileceğini umut ediyor.