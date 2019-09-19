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Umut veren gelişme: Satışlar canlanıyor

TÜİK'in verilerine göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 artış gösterdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:56
Umut veren gelişme: Satışlar canlanıyor

Konut faiz oranlarındaki düşüş, konut sektörünü hareketlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 110 bin 538 oldu.

40 bin 634 konut ilk defa satıldı

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konutla ilk sırada (yüzde 14,4) yer aldı. İstanbul’u 10 bin 707 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 1 konutla en yüksek payı (yüzde 14,8) aldı.

Yabancılara 3 bin 604 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye’den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:56
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Konut faiz oranları
  11. Konut faiz oranlarındaki düşüş
  12. konut sektörü
  13. Türkiye İstatistik Kurumu
  14. konut satış istatistikleri
  15. Konut satışları
  16. Yabancılara yapılan konut satışları

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